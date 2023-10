Migranti: Meloni, strategia è chiara a partire dal lavoro fatto in Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia dell’Ue sui migranti è chiara, a partire dal lavoro fatto in Tunisia, ed è un importante spartiacque per mettere queste soluzioni a terra. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue informale che si è tenuto oggi a Granada, in Spagna. “Non importa quanto tempo mi servirà, preferisco trovare una soluzione strutturale a un fenomeno che altrimenti sarà sempre fuori controllo”, ha detto. (Res)