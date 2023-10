Piemonte: 175 milioni di euro e 2 mila assunzioni entro il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi al Grattacielo Piemonte, l'Osservatorio per il personale della Sanità con i sindacati del comparto (Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fiasl, Nursind e Nursing Up) per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'accordo per l'assunzione di 2mila tra sanitari e medici entro il 31 dicembre 2024 e della reinternazionalizzazione del 20 per cento dei servizi attualmente affidati dalle Asl e Aso all'esterno per un totale di circa 27 milioni di euro. Presente il presidente della Regione Alberto Cirio, insieme al direttore della Sanità Antonino Sottile, il coordinatore dell'Osservatorio Pietro Presti, i tecnici dell'Assessorato e i direttori generali delle aziende sanitarie regionali. (segue) (Rpi)