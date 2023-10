Piemonte: 175 milioni di euro e 2 mila assunzioni entro il 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati confermati i 175 milioni per raggiungere l'obiettivo delle 2mila assunzioni, attraverso l'uso dei fondi Fsc assegnati al Piemonte dalla delibera Cipess del 3 agosto. Inoltre, sono già state internalizzate 226 persone. "Continuano il lavoro e il confronto messi in campo grazie all'Osservatorio - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Per la prima volta dopo oltre dieci anni nella nostra regione si torna ad investire in modo serio e strutturato sulla spina dorsale della nostra sanità che sono le donne e gli uomini che ci lavorano ogni giorno", ha concluso. (Rpi)