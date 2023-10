Migranti: Scholz, Ue può avere successo soltanto insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione europea possono avere “successo soltanto insieme”, come hanno dimostrato con la risposta comune alla pandemia di Covid-19 e con il programma Next Generation Eu, “di cui tanti hanno beneficiato”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa che sta tenendo al termine del vertice della Comunità politica europea (Cpe) e del Consiglio europeo informale a Granada. In questo modo, il capo del governo federale ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le ultime critiche rivolte da Ungheria e Polonia alla gestione della questione migratoria da parte dell'Ue. (Geb)