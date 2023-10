Tunisia: Meloni, Germania sostiene memorandum, per Scholz è unica strada da percorrere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sostiene il memorandum fra Commissione Ue e Tunisia e il nostro operato in relazione al Paese nordafricano. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue informale che si è tenuto oggi a Granada, in Spagna. “Il cancelliere tedesco me lo ha confermato, non mi risulta che sia stato chiesto di rendere la Tunisia un paese non sicuro”, ha detto Meloni. “Scholz è consapevole che la strategia proposta dall’Italia è l’unica efficace”, ha detto Meloni. (Res)