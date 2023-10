Turismo: Meloni, restituito centralità a settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo restituito centralità ad un settore strategico come il turismo, per troppi anni abbondonato e considerato di serie B. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato in occasione dell’evento “Italia, le radici della bellezza”, organizzato da Fratelli d'Italia a Brucoli (Siracusa). “Abbiamo investito nel rafforzamento delle competenze degli uomini e delle donne del settore, nel miglioramento dell'offerta e dei servizi, nella destagionalizzazione. Ed è un lavoro che quest'estate ha dato i suoi frutti: l'aumento record dei turisti stranieri, il surplus della bilancia turistica di 2,3 miliardi di euro, la crescita consistente dell'occupazione nel settore. Inoltre, nel mese di settembre le strutture ricettive hanno registrato un tasso di saturazione superiore a quello di competitor diretti quali Spagna e Francia. Dati che ci dicono come la tendenza a scegliere l'Italia, anche al di fuori dei mesi estivi, sia un'ulteriore opportunità da sfruttare. “Siamo la Nazione che più di ogni altra racchiude l'idea di bellezza paesaggistica, artistica, narrativa, espressiva; tutto il mondo lo sa, ci ama per questo e per questo vuole comprare italiano, conoscere la nostra storia, trascorrere qui le vacanze e ammirare le nostre bellezze. E noi dobbiamo lavorare per soddisfare, sempre meglio, questa domanda d'Italia. Troppo spesso in passato non c'è stata piena consapevolezza delle nostre potenzialità”, ha aggiunto. (Rin)