Migranti: Meloni, ricollocamenti sono problema vecchio

- L’Italia ha votato le nuove regole del Patto su migrazione e asilo ma non è la sua posizione prioritaria: quello sui ricollocamenti per esempio è un problema vecchio che si basa “sullo scaricare il problema”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue informale che si è tenuto oggi a Granada, in Spagna. “Sulle nuove regole l’Italia è favorevole” anche se in questo caso “Italia, Polonia e Ungheria non sono d’accordo”, ha detto Meloni. “Ogni nazione mette davanti i suoi interessi nazionali ma ciò non pregiudica il lavoro che si sta facendo”, ha detto. (Res)