Africa: Meloni, aiutare con investimenti a valorizzare le loro risorse

- Non si può andare in Africa proponendo dei pagamenti per tenersi dei problemi che “non vogliamo in casa nostra” ma cambiare paradigma e presentare opportunità di sviluppo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue informale che si è tenuto oggi a Granada, in Spagna. “Possiamo aiutare con investimenti a valorizzare, anche per interessi nostri” le loro risorse, ha detto Meloni. Si possono “costruire partnership strategiche per far capire a queste nazioni che l’approccio dell’Unione europea è cambiato”, ha aggiunto Meloni. (Res)