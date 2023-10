Vicenza: Nardin (presidente Provincia), Adunata alpini sarà festa per tutto il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il logo dell'adunata degli Alpini "esprime bene i valori degli alpini e la vicentinità. Mi piace che lo scudo/croce sia diviso in quattro settori a ricordare i quattro ossari vicentini che si trovano anche nello stemma della Provincia: Pasubio, Monte Grappa, Monte Cimone e Asiago". Così Andrea Nardin, presidente della provincia di Vicenza, ha commentato il logo presentato oggi. "La nostra - ha spiegato - è una provincia alpina e l'adunata di Vicenza sarà una grande festa per tutto il territorio provinciale. La settimana prossima ci sarà il taglio del nastro del quartier generale di Adunata Alpini 2024 srl a palazzo Franceschini Folco, proprietà della provincia di Vicenza. Lo spirito dell'adunata, con tutto ciò che rappresenta, si sente sempre più forte: l'intera squadra organizzativa è al lavoro per dimostrare quanto la nostra terra sia accogliente e la Provincia è orgogliosa di far parte di questa squadra", ha concluso. Il logo è stato disegnato da Fabrizio Dilda. (Rev)