Lavoro: firmato a Roma il patto tra Gualtieri e sindacati Cgil Cisl e Uil

21 luglio 2021

- È stato firmato pochi minuti fa in Campidoglio il patto per il lavoro di qualità, in particolare negli appalti pubblici, tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e i segretari di Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio e Uil Roma e Lazio, Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica. Il documento era atteso fin dall'insediamento dell'amministrazione comunale e ha l'obiettivo di favorire il rispetto dei contratti nazionali e la sicurezza nei cantieri e negli impieghi collegati agli appalti pubblici per il Pnrr, il Giubileo e una eventuale Expo 2030. (Rer)