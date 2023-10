Lavoro: Capone (Ugl), rendere strutturale taglio cuneo fiscale per contrastare inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della prossima legge di Bilancio “auspichiamo la proroga strutturale del taglio del cuneo fiscale sul lavoro e una riduzione della tassazione che consenta di immettere liquidità nell'economia reale a tutela del tessuto produttivo del Paese". Lo ha dichiarato il segretario generale nazionale Ugl, Paolo Capone, intervenuto in occasione del Congresso della federazione nazionale Ugl Servizi e Merci. “Il ‘viaggionelfuturo’ dell'Ugl con i suoi congressi territoriali prosegue, con l'obiettivo di costruire un nuovo modello sindacale", ha sottolineato Capone, che ha aggiunto: "In questo momento dobbiamo urgentemente risolvere il problema del caro vita. È, a tal proposito, necessario salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni per scongiurare una possibile contrazione dei consumi e favorire la crescita. L'intervento del governo volto a calmierare gli aumenti dei beni di prima necessità al fine di supportare i redditi più bassi, è un primo passo significativo”. "Dobbiamo, quindi, prendere consapevolezza che i fondi del Pnrr rappresentano un'occasione per accelerare i processi di transizione in atto, rilanciare l'occupazione e rafforzare la coesione nazionale. L'Ugl è chiamata ad accompagnare con responsabilità tale sviluppo, portando le istanze dei lavoratori ai tavoli istituzionali con il governo e le parti sociali per rafforzare le tutele e salvaguardare i livelli occupazionali offrendo soluzioni di lungo respiro", ha concluso Capone. (Rin)