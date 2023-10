Migranti: Meloni su caso Apostolico, legittimo chiedersi se vi sia pregiudizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È legittimo chiedersi se una persona che partecipa a una manifestazione contro un ministro sul tema dei migranti e poi adotta una sentenza sulla stessa materia agisca senza pregiudizio. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Consiglio Ue informale che si è tenuto oggi a Granada, in Spagna. Il riferimento è al video pubblicato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che sui social attacca la giudice di Catania Iolanda Apostolico che a fine settembre ha disapplicato il decreto del governo Meloni che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr. “Sulla motivazione di quella sentenza, secondo cui si dichiara illegittimo un decreto del governo per ragioni di illegittimità con la Costituzione, ma che è stato controfirmato dal capo dello Stato”, è giusto chiedersi se vi sia “un pregiudizio”. “Non c’è dossieraggio”, ha detto Meloni, aggiungendo di non aver ricevuto il video da Salvini.(Rin)