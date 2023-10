Brasile: a settembre produzione veicoli in calo dello 0,5 per cento su anno, vendite a +1,9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di veicoli (auto, veicoli commerciali, camion e autobus) in Brasile ha registrato un calo dello 0,5 per cento sull'anno a settembre 2023, mentre le vendite hanno registrato una crescita rispetto a settembre del 2022 pari all'1,9 per cento. Lo riferisce l'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che su mese il calo della produzione è dell'8 per cento e quello delle vendite mostra una flessione del 4,8 per cento. Lo scorso mese sono uscite dalle catene di montaggio 277 mila unità e ne sono state vendute 197.700 mila. Nei primi nove mesi del 2023 la produzione di auto, veicoli commerciali, camion e autobus è stata di 1.750.800 unità, in calo dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo sono state immatricolati 1.629.600 veicoli, in crescita dell'8,5 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2022. In calo invece le esportazioni che nel 2023 segnano -11,2 per cento sull'anno con 322.900 unità vendute all'estero.(Brb)