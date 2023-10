Iran: media, rilasciata la madre di Armita Geravand purché non parli con i media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shahin Ahmadi, la madre di Armita Geravand arrestata ieri dalle forze di sicurezza dell'Iran, sarebbe stata rilasciata a condizione di "non parlare con la gente e i media". Lo hanno riferito fonti citate dall'emittente televisiva iraniana con sede a Washington e vicina all'opposizione “Iran International”. Per il momento non ci sono conferme ufficiali né sull'arresto né sul rilascio. Armita Garavand, 16 anni, si trova in coma da domenica scorsa all'ospedale Fajr di Teheran, in seguito alle presunte percosse inferte dalla polizia morale in una stazione della metropolitana per non aver indossato il velo obbligatorio. Le autorità iraniane hanno smentito questa versione e affermato che la ragazza non avrebbe riportato un trauma cranico ma sarebbe svenuta a causa di un calo di pressione. (Irt)