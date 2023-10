Bosnia: compagnia energetica Energoinvest chiede aumento prezzo gas di quasi il 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica della Bosnia Erzegovina, Energoinvest, ha sollecitato un aumento complessivo del 4,96 per cento del prezzo del gas naturale rispetto al trimestre precedente. Lo riporta il portale d'informazione "Biznis", secondo cui la decisione è stata presa sulla base del nuovo prezzo del gas naturale fornito per il quarto trimestre del 2023 dal fornitore russo Gazprom. Al governo della Federazione (entità croata e musulmana del Paese) spetta ora accogliere o meno la richiesta. Nel comunicato, Energoinvest fa notare che questo è il primo aumento del prezzo del gas naturale del 2023 e che finora, dal primo gennaio, il costo del gas è stato ridotto del 37,4 per cento rispetto all'ultimo trimestre del 2022. (Seb)