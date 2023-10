Sardegna: Gdf, il colonnello Alfredo Falchetti nuovo comandante provinciale di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di brigata Massimiliano Mora, dopo tre anni alla guida del Comando Provinciale di Cagliari dove, anche grazie alla continua sinergia con le Istituzioni locali, ha ottenuto importanti risultati, lascia l'incarico. Gli succede il colonnello Alfredo Falchetti. Il generale Mora è trasferito all’Ispettorato degli Istituti d’Istruzione del Corpo a Roma, per la frequenza di un corso presso l’Istituto Alti Studi per la Difesa, massimo istituto di formazione interforze della Difesa italiana in materia di geopolitica e relazioni internazionali. Il colonnello Falchetti, originario di Roma, plurititolato, vanta una consolidata esperienza operativa nel Corpo. Da ultimo proviene dall’Ambasciata d’Italia a La Valletta (Malta), ove ha ricoperto l’incarico di esperto economico-finanziario per il Corpo. Nella sua carriera ha rivestito numerosi incarichi di comando territoriale in diverse regioni d'Italia, nonché ruoli di staff e di capo di articolazioni del Comando Generale. (Rsc)