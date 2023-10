Nobel: Casellati, premio a Mohammadi è vittoria del coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Nobel per la pace a Narges Mohammadi è una vittoria del coraggio. Di chi non ha paura di lottare, in Iran e nel resto del mondo, per i diritti fondamentali e, in particolare, per quelli delle donne". Lo scrive su X Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme istituzionali. "È un segnale importante dell’attenzione che questo dramma quotidiano ha oggi a livello internazionale, ma non è abbastanza. Ogni giorno in Iran e in altre parti del mondo le donne combattono contro abusi, ingiustizie e inaccettabili violenze. Per loro possiamo e dobbiamo fare di più", conclude. (Rin)