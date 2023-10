Germania: nessuna traccia sospetta nel sangue del copresidente di Afd Chrupalla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata rilevata alcuna traccia sospetta durante gli esami tossicologici a cui sono stati sottoposti dai tecnici forensi campioni del sangue di Tino Chrupalla, copresidente con Alice Weidel del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd). È quanto l'agenzia di stampa “Dpa” ha appreso dagli inquirenti che stanno facendo luce sul malore accusato da Chrupalla a Ingolstadt nella giornata del 4 ottobre, mentre stava per tenere un comizio in vista delle elezioni statali in programma per l'8 ottobre in Baviera. Dopo essere venuto a contatto con la folla presente, il copresidente di Afd ha provato forti dolori alla parte superiore di un braccio e nausea, venendo ricoverato sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Ingolstadt. Secondo il partito, Chrupalla sarebbe stato vittima di un'aggressione, riportando una ferita da punta. In particolare, fonti nei nazionalconservatori hanno riferito di un lesione con un ago o una siringa. (segue) (Geb)