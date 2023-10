Germania: nessuna traccia sospetta nel sangue del copresidente di Afd Chrupalla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i controlli in ospedale, da cui il copresidente di Afd è stato dimesso, non sono state riscontrate ferite sul suo corpo, ma soltanto “un arrossamento o gonfiore superficiale”. Nel documento di dismissione, la struttura sanitaria afferma che gli esami tossicologici del sangue di Chrupalla effettuati dal personale medico hanno avuto esito negativo. Allo stesso tempo, vengono menzionate una “iniezione intramuscolare” nella parte superiore del braccio destro e una “infezione con una sostanza non chiara”. La procura di Ingolstadt non è stata in grado di confermare queste affermazioni. Nella giornata di ieri 5 ottobre, la stessa magistratura aveva comunicato che non vi è alcuna prova di un'aggressione contro Chrupalla. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)