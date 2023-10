Nato: Minuto-Rizzo (Ndcf), Alleanza atlantica è la più resiliente della storia, oggi più rilevante che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato mostra di essere con i suoi quasi 75 anni l’alleanza più resiliente della storia. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Alessandro Minuto-Rizzo, presidente della Nato Defense College Foundation (Ndcf), aprendo la conferenza “Nato 2023. Balancing priorities after the Vilnius Summit”. “Adesso la Nato va verso il suo 75mo anniversario (dalla fondazione) mostrando di essere l’alleanza più resiliente nella storia, più rilevante che mai per la sicurezza globale”, ha detto Minuto-Rizzo. La situazione e le minacce attuali, ha proseguito l’ambasciatore, mettono in evidenza il multilateralismo come garanzia per la sicurezza. Si tiene oggi presso il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale la conferenza “Nato 2023. Balancing priorities after the Vilnius Summit”. L’evento è organizzato dalla Nato Defense College Foundation (Ndcf) in collaborazione con il ministero degli Esteri, il Nato Defense College, la Fondazione Compagnia di San Paolo ed Elettronica Spa.(Res)