Russia: ministero Difesa, intercettato aereo Usa vicino al confine sopra il Mare di Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da pattugliamento marittimo Boeing P-8 Poseidon degli Stati Uniti si è avvicinato ai confini della Russia sopra il Mare di Norvegia. Come ha riferito il ministero della Difesa russo, l'aereo statunitense non ha violato il confine. Secondo il dicastero, un caccia russo MiG-31 è stato inviato per identificare il velivolo straniero. "Con l'appropinquarsi di un caccia russo, l'aereo militare straniero ha fatto una virata allontanandosi dal confine di Stato della Federazione Russa", ha riferito il ministero di Mosca. (Rum)