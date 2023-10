Mobilità: Cattaneo (Enel), serve aumentare colonnine di ricarica nelle autostrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei problemi della penetrazione dell'auto elettrica "è installare i charging point laddove servono, essenzialmente nelle autostrade". Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Enel Flavio Cattaneo intervenendo a ComoLake 2023 organizzato da Now Italia a Villa Erba a Cernobbio. "In questi anni abbiamo messo montagne di torrette laddove i Comuni davano le autorizzazioni, ma le autorizzazioni non sempre corrispondevano ai luoghi necessari per ricaricare l'auto. Quindi serve un ulteriore sforzo essenzialmente nelle autostrade". "Noi - ha sottolineato - abbiamo alcune perplessità Abbiamo perplessità rispetto ad alcune notizie che prevedono la realizzazione di aree nuove per la ricarica dei mezzi elettrici perché credo sia difficile e poco invogliante rimanere 20 minuti sotto il sole o al freddo senza servizi e quindi secondo noi vanno realizzate in queste aree dove esistono già una serie di servizi".(Rem)