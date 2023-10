Istat: Durigon, lavoro c'è, investire su formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire sulla formazione e sul potenziamento dell'offerta professionalizzante è la strada giusta per innescare una positiva dinamica occupazionale e intercettare le nuove specializzazioni che il mercato oggi richiede". Lo dichiara il senatore e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. "Lo certifica anche l'Istat, nell'indagine sui livelli occupazionali del 2022 in cui emerge un ampio gap che scontiamo con il resto d'Europa a causa della limitata disponibilità di corsi terziari di ciclo breve professionalizzanti, erogati dagli Istituti tecnici superiori. La sfida - prosegue - è garantire alle nuove generazioni un percorso di studi che sia in linea con le nuove figure professionali richieste dal mercato in continua trasformazione, intercettando quei settori occupazionali che oggi rischiano di rimanere scoperti per mancanza di personale formato. Il lavoro c'è, ma abbiamo bisogno di giovani che sappiano rispondere alle richieste delle imprese e dei nostri imprenditori".(Rin)