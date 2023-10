Imprese: Iveco e Hyundai presentano un nuovo autobus a idrogeno alla fiera Busworld

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco Group e Hyundai Motor Company hanno presentato un nuovo autobus urbano a idrogeno alla fiera Busworld di Bruxelles. L'E-WAY H2 è lungo 12 metri, dotato di un motore elettrico da 310 kW e di un avanzato sistema di celle a combustibile fornito da HTWO, marchio di Hyundai Motor Group per l’idrogeno basato su sistemi di celle a combustibile. Dotato di quattro serbatoi che offrono uno stoccaggio combinato di 7,8 kg di idrogeno e di un pacco batterie da 69 kWh di FPT Industrial, il marchio di Iveco Group specializzato in tecnologie powertrain, il veicolo vanta un'autonomia di 450 km in condizioni operative normali. L’E-WAY H2 prevede sia il rifornimento di idrogeno sia la ricarica diretta della batteria. "È con orgoglio che presentiamo l’E-WAY H2 alimentato a idrogeno - ha commentato Domenico Nucera, president, Bus Business Unit di Iveco Group -. Questa entusiasmante pietra miliare nel nostropercorso verso la sostenibilità è il risultato della riuscita collaborazione con Hyundai Motor Company e dimostra che, unendo le nostre forze, possiamo promuovere un sistema di trasporto delle persone che sia rispettoso dell’ambiente, aiuti a combattere il cambiamento climatico e crei un futuro più sano per le generazioni a venire", ha concluso. (Rpi)