Roma: controlli antiborseggio nel centro storico, arrestate 8 persone

- Nel corso dei quotidiani servizi antiborseggio messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, intensificati nelle aree del centro storico maggiormente frequentate dai turisti e a bordo dei mezzi pubblici nonché presso le stazioni della metropolitana della Capitale, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, sono finite in manette 8 persone, tutte accusate di furto aggravato. Nello specifico, in piazza Pepe i carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza, un uomo di 36 anni, egiziano, accusato del furto del telefono ai danni di un cittadino romeno. Refurtiva recuperata e restituita alla vittima. In via Mocenigo, i carabinieri della stazione di Roma San Pietro hanno arrestato un uomo di 22 anni, cubano, che insieme ad un complice rimasto sconosciuto, aveva asportato da un’auto in sosta in via Vittor Pisani, una borsa. Immediatamente bloccato, i militari sono riusciti a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla alla vittima. (segue) (Rer)