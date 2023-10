Roma: controlli antiborseggio nel centro storico, arrestate 8 persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un uomo di 44 anni, del Marocco e una donna 28 anni, di origini abruzzesi, segnalati da un passante che ha chiamato il 112, poiché notati con atteggiamento sospetto mentre si aggiravano tra le auto in sosta in via Luzzanti. Poco dopo i Carabinieri li hanno rintracciati e sorpresi in viale Manzoni, subito dopo aver infranto il vetro di un’auto in sosta ed aver asportato dal suo interno un borsone che conteneva vari effetti personali. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare un frammento di candela in ceramica, utilizzato come modus operandi, per infrangere i vetri delle auto. Tutte le vittime di furto hanno sporto regolare denuncia-querela e tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)