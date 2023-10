Spagna: Sanchez e Feijoo si incontreranno lunedì in vista del dibattito di investitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, incontrerà lunedì prossimo il leader del Partito popolare, Alberto Nunez Feijoo, nell'ambito del giro di contatti con i gruppi parlamentari in vista del dibattito di investitura. Secondo quanto riferito da fonti popolari all'agenzia di stampa "Europa Press", Feijoo confermerà il voto contrario del suo partito insistendo sul fatto che la governabilità del Paese sia condizionata alle richieste dei partiti indipendentisti. Le stesse fonti del Pp hanno ribadito che l'amnistia per i leader catalani coinvolti nel processo per il referendum d'indipendenza illegale del 2017 non può essere usato come "merce di scambio" da Sanchez per "rimanere al potere". Inoltre Feijoo chiederà a Sanchez cosa e chi sta negoziando da parte del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), dopo che il presidente uscente ha ammesso che ci sono "colloqui in corso". Inoltre, il leader popolare chiederà nuovamente che la presidente del Congresso dei deputati, Francina Armengol, indichi una data concreta per il dibattito di investitura, ricordando che nel caso di Feijoo questo era avvenuto il giorno dopo che il re, Felipe VI, gli aveva conferito l'incarico. (Spm)