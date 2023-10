Trasporti: Salvini il 9 ottobre al Brennero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà lunedì 9 ottobre alle 14,30 al Brennero presso l’area della stazione di servizio Lanz Brennero, per monitorare la preoccupante situazione del traffico pesante, bloccato da ultimo in settimana al confine austriaco. Salvini vuole testimoniare la propria vicinanza ai tanti autotrasportatori italiani penalizzati da anni dalle restrizioni imposte al valico di frontiera dall’Austria e fare il punto della situazione con esperti e amministratori locali. Procede intanto l’iter per il ricorso alla Corte di Giustizia europea contro L’Austria per violazione dell’art. 259 del Trattato. All’esito della positiva consultazione interministeriale, a breve il Consiglio dei ministri potrà procedere formalmente. Lo sottolinea una nota del Mit. In mattinata è confermato l’evento a Bolzano per presentare “L’Italia dei SÌ”, iniziativa per illustrare i grandi progetti infrastrutturali (nazionali e del territorio) in campo fino al 2032. (Rin)