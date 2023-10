Francia: Sncf e Alstom accelerano per lo sviluppo del treno ad alta velocità Tgv M

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'operatore pubblico Sncf e il gruppo Alstom hanno annunciato una fase di "accelerazione" dei "test di prevalidazione" del Tgv M, il treno ad alta velocità di nuova generazione. È quanto si legge in un comunicato congiunto. Il lancio di questo tipo di treni, che come i predecessori avranno una velocità massima di 320 chilometri all'ora con consumi energetici ridotti, era stato inizialmente previsto per i Giochi olimpici di Parigi 2024, ma è poi stato rinviato per il 2025. Sncf ha commissionato ad Alstom 115 Tgv M per un costo complessivo di 3,5 miliardi di euro. La consegna di tutti i treni avverrà in 10 anni. (Frp)