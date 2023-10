Milano: Buongiardino (Assomobilità), Task Force per la sicurezza stradale del Comune a senso unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lascia un po’ stupiti che nella composizione della Task Force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva costituita dal Comune di Milano non ci sia un esperto che rappresenti l’utenza degli autoveicoli con particolare riguardo alla mobilità di servizio, così importante per la città” lo rileva Simonpaolo Buongiardino, presidente di Assomobilità (Confcommercio Milano). “Fra i compiti, infatti, della Task Force per la sicurezza stradale – prosegue Buongiardino – leggiamo che vi è quello, nell’individuazione degli interventi per diminuire la pericolosità delle strade, di rafforzare il rapporto tra la città e tutti gli utenti della strada. Ma nella Task Force, assieme a docenti su sicurezza e territorio ed esperti di urbanistica e architettura, è rappresentato solo il mondo della bicicletta. Una Task Force, quindi, a ‘senso unico’”.(Com)