- La Russia ha avviato le forniture di 15 mila tonnellate di benzina e 20 mila tonnellate di gasolio in Armenia su richiesta di Erevan. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo. "In risposta all'appello della leadership armena, la Russia ha iniziato a fornire i prodotti petroliferi necessari (...) La situazione in questo settore in Armenia non è facile", ha riferito il dicastero di Mosca. (Rum)