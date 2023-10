Innovazione: Bernini, schiacciata da burocrazia inutile, ricerca avvenga in tempi congrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- “Bisogna semplificare e uscire da dimensioni burocratiche inutili. La ricerca è importante che avvenga in tempi congrui, con un eccesso di burocrazie si rischia. Per correre veloce dobbiamo liberarci delle zavorre”. Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e delle Ricerca, intervenendo alla prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. “Abbiamo una grande offerta formativa e una ricerca che fa grande l’Italia”, per questo serve “rendere più semplice avvicinarsi a questi ambiti e perseguirli con continuità” ha sottolineato il ministro Bernini. Il Pnrr “ha messo a disposizione molti fondi”, ma l’innovazione “è schiacciata dalle carte della burocrazia inutile” ha concluso.(Rem)