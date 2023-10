Appalti: Zangrillo, Rup diventa perno realizzazione con nuovo codice contratti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura del Responsabile unico del progetto (Rup) è stata oggetto di rilevanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. “Questa figura diventa il perno per la realizzazione di un appalto”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione del primo congresso nazionale Assorup. “Il ripensamento della figura del Rup rientra nell’attuazione di uno degli obiettivi del Pnrr: la razionalizzazione della legislazione sulla contrattualistica pubblica, che assicura che le procedure di aggiudicazione delle gare a livello nazionale siano agili e abbiano tempi definitivi”, ha aggiunto. (Rin)