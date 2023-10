Portogallo: governo propone aumento salario minimo a 820 euro nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e le parti sociali in Portogallo stanno negoziando un aumento del salario minimo nazionale a 820 euro nel 2024, con la garanzia che la base salariale per la pubblica amministrazione non sia mai più bassa. Lo ha detto la ministra della presidenza portoghese Mariana Vieira da Silva. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Lusa", alla domanda se il governo stia proponendo lo stesso aumento per il salario minimo nazionale, la ministra ha risposto che "è la direzione" in cui stanno andando i negoziati. Vieira da Silva ha sottolineato che qualsiasi modifica del salario minimo avrà un'influenza sulla retribuzione di base della pubblica amministrazione. L'accordo sul reddito firmato un anno fa nell'ambito del dialogo sociale prevede che il salario minimo nazionale sia fissato a 810 euro nel 2024. (Spm)