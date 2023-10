Senato: Comitato per la legislazione, bilancio a sei mesi dall'istituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo bilancio dei lavori, a sei mesi dalla propria istituzione. Lo presenterà il Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica martedì 10 ottobre, a partire dalle ore 15.30, nella sala Capitolare della Biblioteca del Senato. L'incontro - informa una nota di palazzo Madama - sarà introdotto e coordinato dal senatore Domenico Matera, presidente del Comitato. Interverranno l'onorevole Gianfranco Rotondi, già presidente del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, l'onorevole Bruno Tabacci, attuale presidente, e il senatore Andrea Giorgis, componente del Comitato del Senato. Concluderà il ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani. Il Comitato per la legislazione del Senato, istituito con la riforma del Regolamento della scorsa Legislatura, si esprime sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge e sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante con riguardo ai profili della valutazione d'impatto e della qualità dei testi. L'incontro è un'occasione di riflessione e confronto sul tema della qualità della legislazione, anche in considerazione dell'innovativa competenza in materia di valutazione d'impatto che caratterizza il Comitato per la legislazione del Senato rispetto all'omologo organo della Camera dei deputati. L'incontro di martedì 10 ottobre sarà trasmesso in diretta streaming dalla webtv e dal canale YouTube del Senato. (Com)