Milano: Bertolaso, presentati i lavori di ristrutturazione ospedale Sacco

- L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, e il commissario straordinario dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo, hanno presentato il programma dei lavori di ristrutturazione che interesseranno l'Ospedale Luigi Sacco di Milano per i prossimi mesi. Presente anche il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi. "Gli oltre 110 milioni investiti - ha affermato Bertolaso - provengono da fondi del PNRR, per cui è fondamentale rispettare le tempistiche e ultimare i lavori entro marzo 2026. Le operazioni sono molto articolate e solo chi ha gestito emergenze può comprenderne la complessità. Questa organizzazione, però, ha permesso di proseguire tutte le attività, coinvolgendo anche altri presidi, senza fermarsi: perciò voglio ringraziare tutte le componenti che hanno posto in essere un grande gioco di squadra. In primis, il commissario straordinario Maria Grazia Colombo che, appena arrivata, ha preso in mano la situazione". "È una importante occasione - ha concluso l'assessore regionale - per rinnovare, adeguare, riorganizzare e rendere a misura d'uomo le strutture sanitarie del Sacco, un presidio storico della città di Milano su cui Regione Lombardia punta particolarmente". "Grazie ad un importante lavoro di squadra saremo pronti entro fine anno - ha affermato il commissario straordinario dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo - a trasferire i reparti e le degenze e i lavori potranno partire. Nel periodo interessato dalla ristrutturazione diverse attività verranno ricollocate all'interno del presidio e resteranno comunque attivi il Pronto Soccorso, l'Emodinamica e l'Elettrofisiologia. (segue) (Com)