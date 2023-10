Milano: Bertolaso, presentati i lavori di ristrutturazione ospedale Sacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le altre attività ed i servizi continueranno ad essere garantiti dal personale del Sacco temporaneamente dislocato in altri presidi lombardi. Tutto ciò è possibile grazie al lavoro di squadra dei professionisti di tutti i nostri Ospedali, non solo del Sacco ma anche del Fatebenefratelli, Buzzi e Melloni che hanno dimostrato ancora una volta impegno e dedizione. Determinante anche la grande disponibilità dell'ASST Rhodense, Nord Milano, Ovest Milanese e della Rsa Quarenghi che ospiteranno alcune attività. Inoltre, partiremo con una campagna di comunicazione e creeremo un infopoint nell'area di ingresso del Sacco per garantire la migliore accoglienza possibile ai cittadini che a noi si rivolgono". "Il nostro obiettivo - ha concluso il commissario straordinario - è confermare l'eccellenza sanitaria in una struttura che pur mantenendo la sua storia sia all'avanguardia anche dal punto di vista strutturale e tecnologico". "Questa operazione - ha affermato il direttore generale della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi - è stata possibile solo grazie alla collaborazione delle ASST Nord Milano, Ovest Milanese e Rhodense, a dimostrazione che, quando fa rete, il sistema sanitario lombardo non ha rivali. E il nostro messaggio è chiaro: l'Ospedale Sacco diventerà uno tra i più importanti della Regione Lombardia". La partenza dei lavori è prevista entro il 31 dicembre del 2026. Sono previsti 10 interventi in 13 corpi di fabbrica. Gli obiettivi sono: migliorare l'impianto elettrico e far fronte alle necessità di potenza e ai nuovi standard antincendio; potenziare gli impianti meccanici per garantire la produzione di aria climatizzata che rispetti gli standard di qualità richiesti e garantisca livelli ottimali di benessere termico ed umidità negli ambienti interni; eseguire lavori di rinforzo per migliorare la resistenza ai terremoti. (Com)