Cultura: assessora Lazio, accolti i primi vincitori del bando sullo spettacolo dal vivo

- L’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre, ha accolto, nella sede della Giunta, i vincitori della Prima annualità 2023 relativa ai progetti triennali Spettacolo dal vivo, beneficiari di parte dei 2.490.000 euro stanziati dalla Regione per questo tipo di attività, L’assessore, illustrando i progetti ai circa sessanta referenti accorsi, ha dichiarato: "Ringrazio tutti gli operatori dello spettacolo, i funzionari e i tecnici di questa Regione che ci aiuteranno nel vincere le sfide della cultura, le nostre sfide e le vostre sfide. Lo spettacolo dal vivo è l’anima della cultura. Lo spettacolo rende il nostro patrimonio culturale vivo, con il talento dell’uomo, degli artisti, dal teatro alla danza, alla musica. I vincitori di questo bando proporranno una offerta culturale che durerà tre anni, e che quindi caratterizzerà il mio mandato e questa Giunta in gran parte. Per questo, la nostra è una sfida congiunta, di cui vi sono grata, per continuare a fare del Lazio una grande terra di spettacolo", ha concluso l’assessore. (Com)