Nato: Guariglia, difesa collettiva resta cruciale

- La difesa collettiva resta un punto cruciale nel contesto attuale. Lo ha dichiarato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, in apertura dei lavori della conferenza “Nato 2023. Balancing priorities after the Vilnius Summit”. L’evento, ospitato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è organizzato dalla Nato Defense College Foundation (Ndcf) in collaborazione con il ministero degli Esteri, il Nato Defense College, la Fondazione Compagnia di San Paolo ed Elettronica Spa. “Oggi abbiamo bisogno più che mai del contributo di think tank come il Nato Defence College, per affrontare le sfide e le minacce odierne che stanno dinanzi alla comunità euro-atlantica”, ha detto Guariglia. Il segretario generale ha osservato che più di un miliardo di persone vivono nei Paesi membri della Nato e dunque vanno protetti da sfide e minacce di tipo nuovo, come gli attacchi cibernetici e la manipolazione dei dati, ma anche di tipo “classico”, come il terrorismo, l’immigrazione illegale, il traffico di armi e quello di esseri umani. Occorre dunque, secondo Guariglia, rafforzare settori come la gestione delle crisi e la cooperazione nella sicurezza, oltre che concentrarsi sul dialogo politico e la cooperazione. “E' grazie a iniziative come oggi che possiamo contribuire ad innalzare la consapevolezza sui valori che fondano la Nato”, ha concluso il segretario generale della Farnesina.(Res)