Fvg: assessore Risorse ittiche, su pesca e acquacoltura vincoli e regole non sempre coerenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pesca e acquacoltura scontano un eccesso di vincoli e una regolamentazione non sempre coerente. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, intervenendo a Trieste a un convegno sull’acquacoltura organizzato dall'Associazione piscicoltori italiani. “La pesca – ha spiegato l’assessore – è costantemente soggetta a nuovi vincoli e quindi trova un'applicazione sempre più difficoltosa, mentre sull'acquacoltura la regolamentazione in tema di controlli e di certificazioni ambientali non è sempre coerente, con il rischio che chi produce alla fine passi sempre per un generatore di squilibri all'ecosistema”. Anche in tema di benessere animale, secondo l'assessore le pratiche certificatorie sono “spesso contradditorie e per certi aspetti inapplicabili”. “Purtroppo - ha aggiunto Zannier - da parte del legislatore europeo sembra in alcuni casi non esserci la consapevolezza della realtà, con il rischio di cadere nell'ipocrisia su un tema così delicato e di difficile applicazione come quello del concetto di benessere animale”. (Frt)