Fvg: assessore Risorse ittiche, sostenibilità è anche mantenere vive le aziende

- Sostenibilità significa anche mantenere vive le aziende della pesca. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, intervenendo a Trieste a un convegno sull’acquacoltura organizzato dall'Associazione piscicoltori italiani. “Tra i diversi tipi di sostenibilità c'è anche quella di avere un prodotto da immettere sul mercato e poter venderlo a un prezzo equo per mantenere in attivo, e quindi viva, l'azienda”, ha sottolineato Zannier, convinto che le imprese del settore oggi, per riuscire a reggere, debbano realizzare l’intero ciclo di produzione in regione. "Per questo - ha aggiunto - si sta facendo, a livello di certificazione, un lavoro per equiparare certi segmenti di prodotto. Il passaggio ulteriore è quello di allargare il raggio di azione delle imprese alla fase della trasformazione del prodotto, questo in considerazione dell'elemento di vantaggio previsto sempre più spesso nei bandi di gara della ristorazione”, ha concluso l’assessore. (Frt)