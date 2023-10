Torino: migliaia di giovani in piazza per il clima, tornano i Fridays of future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in migliaia i giovani che hanno deciso di aderire alla manifestazione dei Fridays of future che si è svolta oggi a Torino. Un corteo che è partito da piazza Statuto e dopo aver attraversato il fiume Dora è arrivato fino a piazza Castello. Alla testa della manifestazione uno striscione rivolto contro la maggioranza: 'resistenza climatica contro un governo negazionista'. Una posizione ribadita anche sul palco improvvisato sopra al furgone di testa del corteo. I manifestanti se la sono anche presa con il centrosinistra e in particolare con la giunta Torinese guidata dal sindaco Lo Russo: "Non ha fatto abbastanza e per questo stasera organizzeremo una tendata davanti a Palazzo Civico". (segue) (Rpi)