Cultura: assessore Roma, su introiti Pantheon attesa riunione, in accordo pure altre aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il trasferimento al Comune di Roma di una parte delle risorse provenienti dagli introiti della bigliettazione al Pantheon, in virtù dell'accordo pre-esistente con il ministero della Cultura “dobbiamo fissare una riunione tra ministero e Comune di Roma, con i capi di gabinetto, ma l’accordo è firmato. Fatta la salva la gratuità che resterà per i romani ci sarà un accordo complessivo che non riguarderà solo il Pantheon ma anche altri luoghi della città come l’area del Colosseo e le Terme di Diocleziano”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, interpellato in occasione della presentazione del Concorso internazionale di progettazione degli interventi nell’area dei Fori Imperiali, ai Musei capitolini di Roma. “L’accordo complessivo non riguarderà solo il Pantheon ma anche altri luoghi della città come l’area del Colosseo e le Terme di Diocleziano per utilizzare le risorse per mantenere il decoro degli spazi che sono di pertinenza del ministero dei Beni Culturali - ha sottolineato -. E su questi spazi ci sarà una devoluzione di denaro che consentirà di aumentare il decoro, quindi Pantheon e non solo”. (Rer)