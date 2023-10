Speciale energia: Rampelli (Fd'I), necessaria proroga regime maggior tutela energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È acceso il dibattito in questi giorni sui rischi cui sarebbero esposti oltre 10 milioni di utenti italiani nel caso in cui Arera procedesse, il prossimo dicembre, a mettere gli utenti all’asta per farli uscire dal regime di maggior tutela. I dati diffusi in questi mesi sono estremamente preoccupanti, come confermato anche dal ministro Pichetto Fratin e suggeriscono un rinvio di almeno un anno delle procedure di asta di Arera e del superamento del regime di maggior tutela, in modo da mettere in campo uno sforzo interistituzionale per superare tutte le distorsioni e le anomalie che hanno caratterizzato il libero mercato in questi ultimi anni, ancora troppo concentrato ed esposto alla volatilità e alle incertezze dei mercati dell’energia elettrica e del gas". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, che aggiunge: "Dopo l’Arera, che nella sua relazione di luglio ha manifestato preoccupazione segnalando anche l’aumentata concentrazione dei clienti in mano a pochi operatori nel libero mercato, anche l’agenzia europea dei regolatori dell’energia Acer, ha recentemente segnalato, nel rapporto di settembre sul mercato al dettaglio, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso. I prezzi italiani sono stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia va indagata alla fonte e corretta a beneficio dei consumatori. Sempre Acer ha segnalato che in alcuni Paesi dell’Ue e in particolare in Italia, ci sono contratti di vendita di energia elettrica e gas sottoscritti dalle famiglie italiane nel libero mercato che presentato profitti lunari". (Rin)