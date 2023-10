Speciale energia: Fazio (Jrc), livello Dnsh nucleare comparabile con altre tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleare ha un livello di Do not significant harm (Dnsh) – non arrecare danni significativi per l’ambiente – comparabile con le altre tecnologie. Lo ha dichiarato il capo unità della sicurezza dei reattori e dei componenti di Joint research centre (Jrc), Concetta Fazio, in occasione del simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. “La tassonomia guarda alle tecnologie che possono essere finanziate e che contribuiscono a ridurre la CO2. In questo contesto è stato preso in considerazione il nucleare, se può far parte o no della tassonomia”. A tal proposito “è stato incaricato il centro comune di ricerca, che ha elaborato dei dati”, ha aggiunto. (Rin)