Speciale energia: Boccardelli (Luiss), serve politica industriale chiara per nucleare in Italia

- La priorità per il nucleare in Italia “è una politica industriale chiara con una visione di lungo termine”. Lo ha dichiarato il professore ordinario di economia e gestione delle imprese dell’università Luiss, Paolo Boccardelli, in occasione del simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. “In Italia c’è molta disinformazione sul nucleare. La spesa energetica in Italia rappresenta un costo molto significativo per le imprese ma anche un fattore decisivo per arrivare al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica. Se abbiamo l’ambizione di ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica, è importante considerare il vettore d’investimento nel nucleare. È un programma ambizioso ma necessario per raggiungere gli obiettivi di crescita economica e di riduzione dell’impatto ambientale”, ha aggiunto. (Rin)