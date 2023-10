Speciale energia: Gasparrini (Ain), giovani vedono in nucleare fonti affidabile e pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’importanza verso la sostenibilità ambientale per le nuove generazioni è importante. “Molti giovani sono interessati a comprendere quali sono le fonti di energia a basse emissioni di CO2 e vedono nel nucleare una fonte affidabile e pulita”. Lo ha dichiarato Claudia Gasparrini, rappresentante di professionisti e studenti under 40 nell’Associazione italiana nucleare (Ain), in occasione del simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. (Rin)