Speciale energia: Bangladesh, Hasina inaugura centrale Rooppur, nucleare contribuirà a sviluppo Paese

- La centrale nucleare di Rooppur è “un altro passo nella costruzione di un Bangladesh smart”. Lo ha detto la prima ministra del Paese, Sheikh Hasina, nella cerimonia virtuale di inaugurazione. “Useremo l’energia nucleare per proteggere la pace”, ha assicurato la premier, confermando il suo impegno per l’eliminazione delle armi nucleari nel mondo. La leader bengalese ha sottolineato che l’impianto, frutto della collaborazione con la Russia, risponde agli interessi di entrambi i Paesi e ha ricordato che il legame tra Dacca e Mosca è stretto e di lunga data. Alla cerimonia ha partecipato da remoto anche il presidente russo, Vladimir Putin, che a sua volta ha sottolineato il comune interesse nel progetto e il contributo della centrale allo sviluppo del Bangladesh. Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, intervenuto anch’egli in videoconferenza, ha rivolto le congratulazioni al Bangladesh per il suo ingresso tra i Paesi che utilizzano l’energia nucleare. La prima unità della centrale, da 1.200 megawatt, dovrebbe diventare operativa nel settembre del prossimo anno mentre l’altra unità, anch’essa da 1.200 megawatt, nella seconda metà del 2025. (Inn)