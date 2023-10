Speciale energia: Fregolent (Iv), tornare a produrre nucleare in Italia, ricerca è passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare di ricerca “è un passo avanti molto positivo ma bisogna ricominciare a produrre energia nucleare”. Lo ha dichiarato la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent, dell’intergruppo parlamentare sull’energia nucleare, in occasione del simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. “Penso sia arrivata l’ora per fare le leggi necessarie per iniziare un processo intelligente di produzione di energia nel nostro Paese. Non riesco a comprendere questa ostilità e questa paura: gli incidenti del passato dovevano essere spiegati meglio, sono due eccezioni rarissime dovute a due casi particolari”, ha aggiunto. (Rin)