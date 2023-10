© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia serve “una legge che disciplini come e con quali modalità si approva un impianto nucleare”. Lo ha dichiarato il direttore dell’Ispettorato per la sicurezza nucleare (Isin), Maurizio Pernice, in occasione del simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. (Rin)